La luna vista da Luni, serata astronomica in streaming

Sarzana - Val di Magra - Il Museo archeologico nazionale di Luni e zona archeologica, in collaborazione con la Società Astronomica Lunae di Sarzana, sabato 26 settembre partecipa all’International Observe the Moon Night 2020 con una diretta streaming dall’area del Tempio dedicato alla dea Luna.

La manifestazione promossa dalla NASA per riunire professionisti, appassionati e curiosi nell’approfondimento della scienza e della storia delle esplorazioni lunari, si svolge in tutto il mondo appunto nella giornata del 26 settembre 2020. Per conoscere i numerosi eventi è possibile consultare il calendario ufficiale https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/ o seguire l’hashtag #ObserveTheMoon.

In occasione della giornata, la Società astronomica Lunae realizzerà una ripresa streaming della Luna con i propri telescopi presso il Museo archeologico nazionale, che non prevede la possibilità di partecipazione di pubblico causa covid.

L’evento, che prevede collegamenti anche con osservatori in Svizzera e Namibia, potrà essere seguito dalle ore 21in diretta web ai seguenti link:

http://bit.ly/LaNottedellaLuna

https://www.facebook.com/La-notte-della-Luna-102184048309687