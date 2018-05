La grande fotografia a portata di mano con Davide Marcesini e Talent Garden

A Sarzana quattro incontri con ospiti d'eccezione.

Sarzana - Val di Magra - Contrasti fotografici è un progetto nato dalla collaborazione tra Talent Garden Sarzana e il fotografo professionista, Davide Marcesini. Talent Garden Sarzana nasce come coworking, dove singoli professionisti, come Davide, scelgono di portare la propria attività lavorativa, e si trasforma ogni giorno in luogo dove la condivisione di spazi diventa condivisione di idee e di sogni che possono realizzarsi solo collaborando, unendo competenze, creando una rete di supporto al singolo che valorizzi e agevoli il suo lavoro e i suoi progetti.



Nasce così Contasti fotografici: quattro incontri gratuiti aperti al pubblico dove confrontarsi sulla fotografia contemporanea con ospiti di eccezione; ogni appuntamento sarà accompagnato da un piccolo spazio aperitivo da condividere durante la serata.

Gli incontri si svolgeranno nella Sala Eventi di Talent Garden Sarzana dal 17 maggio al 28 giugno, il giovedì sera a partire dalle 18:30.

Primo incontro giovedì 17 maggio: 4 grandi scuole a confronto

L'argomento del primo appuntamento sarà l’importanza di una buona scuola di fotografia, 4 fotografi emergenti formati in 4 scuole nazionali. Giovani, appassionati e diversissimi, ma tutti accomunati dalla frequentazione delle migliori scuole di fotografia italiane. Ci racconteranno come una buona carriera si basi anche su un percorso formativo che esalti in modo professionale le passioni e le attitudini del singolo professionista.



Secondo incontro giovedì 30 maggio: Giovanni Chiaramonte – un maestro della fotografia

Il secondo appuntamento vedrà la partecipazione di un grande maestro della fotografia contemporanea italiana.

Classe 1948 Giovanni Chiaramonte comincia a fotografare alla fine degli anni Sessanta, operando per la ripresa della forma figurativa, seguita alla grande stagione astratta e informale di certe tendenze della Pop-Art e dell’Arte Concettuale

Dopo aver fondato con Luigi Ghirri nel 1978 la cooperativa editoriale “Punto e Virgola”, dirige dal 1980 al 1989 la collana omonima per Jaca Book. Nel 1990 fonda le collane di fotografia di Federico Motta Editore, che dirige fino al 1993. Nel 1994 fonda e dirige le collane di fotografia della SEI di Torino. Nel 2002 da vita alla collana di fotografia delle Edizioni della Meridiana di Firenze e nel 2007 a quella di Itaca/Ultreya. Sino ad oggi sono stati pubblicati oltre 60 volumi.

Numerosissime le mostre personali in Italia e all’estero, la collaborazione per oltre 20 anni con riviste quali Lotus, Domus, Casabella, Abitare, e quelle con istituzioni nazionali e internazionali tra cui l’IBA Berlino, la Triennale Milano, la Biennale Venezia, e il CCA di Montréal.

Insegna Storia e Teoria della Fotografia allo IULM di Milano e alla Facoltà di Architettura di Palermo e al Master di “Forma” in Milano.



Terzo incontro giovedì 7 giugno: Michele Borzoni – Documentare il mondo per le grandi testate

Michele Borzoni, ospite del terzo appuntamento, racconterà la sua esperienza come fotografo documentarista, impegnato in molti progetti con cui si propone di raccontare la realtà che ci circonda attraverso il suo sguardo.

Vincitore del First Prize Yann Geffroy Award nel 2007 con il lavoro “Srebrenica, sete di giustizia” e la New York Times Scholarship for ICP students. Vincitore della Tierney Fellowship 2009 e del Primo Premio Singles People in the News del World Press Photo 2010, mentre nel 2012 viene selezionato da Photo District News come uno dei “30 new and emerging photographers to watch”.

Membro fondatore del collettivo di fotografia documentaria TerraProject Photographers di cui fa parte dal 2006.

Collabora con le piu importanti testate italiane ed internazionali tra cui: Time, International Herald Tribune, Newsweek, M Magazine, D, Vanity Fair, Elle, Io Donna, Marie Clair France, Internazionale, L’Espresso, Financial Times Magazine, Monocle, Geo.



Quarto incontro giovedì 28 giugno: Fabrizio Silvetti – La fotografia attraverso gli occhi di un alpinista

Fabrizio Silvetti, alpinista e fotografo, racconterà la sua esperienza con la montagna e gli scorci paesaggistici che essa regala ad uno sguardo attento e appassionato. Silvetti come alpinista ha conquistato tre vette oltre gli 8000 metri in Nepal, Tibet e Pakistan, e che ha legato queste sue imprese ad attività di sostegno per le popolazioni locali. “Manaslu project: dalla montagna all’anima”

Il progetto alpinistico di Silvetti è spesso associato a quello solidaristico: nel caso dell’ascesa al Manaslu la raccolta di fondi per sostenere l’iniziativa Damar di Ngima Sherpa, che prevede la ricostruzione di scuole e presidi medici nell’area del Damar, in Nepal, dopo il gravissimo terremoto del 2015.



Le sue immagini ci raccontano la dimensione con cui Silvetti ha sempre inteso e vissuto queste sue ascese, effettuate ogni volta senza ossigeno e senza l’ausilio di portatori, in un rapporto intimo e innato, tra lui e l’ambiente, tra lui e le rocce; un percorso iniziato alle pendici della Pietra di Bismantova, da Castelnuovo Monti, suo paese natale, e arrivato fino all’Himalaya, raccontando una montagna che diventa stato d’animo e dimensione dell’anima.



Maggiori informazioni al sito sarzana@talentgarden.org e sul gruppo FB Talent Garden Sarzana News & Eventi