La grande arte africana di Esther Mahlangu per la Fortezza Firmafede

Sarzana - Val di Magra - Una grande e colorata mostra internazionale si appresta a sbarcare alla Fortezza Firmafede di Sarzana. L'appuntamento è con l'astrazione geometrica di Esther Mahlangu, artista sudafricana classe '36, etnia Ndebele. Un popolo, quest'ultimo, nelle cui tradizioni fonda le radici l'esperienza pittorica della Mahlangu, che sin da giovanissima ha appreso le tecniche della pittura murale che gli Ndebele praticano per celebrare 'passaggi' quali nascita, morte, matrimonio e circoncisione. Una pittura, quella delle Mahlangu, che dai muri si è poi trasferita alle tele, sostituendo con le vernici i pigmenti naturali e lo sterco di vacca, mantenendo tuttavia lo stile e gran parte degli strumenti tradizionali. Il lavoro dell'83enne sudafricana ha conquistato il pubblico e le gallerie di tutto il mondo, che l'artista ha girato senza mai dismettere gli abiti tradizionali del suo popolo, portatore di un patrimonio culturale per preservare il quale la Mahlangu ha aperto una scuola d'arte nel suo villaggio d'origine, nella provincia di Mpumalanga. Tra i lavori dell'artista, l'arcinota African Art Car (1991), una Bmw dipinta con i tipici motivi Ndembele o l'intervento decorativo su una serie di disegni di Nelson Mandela, simbolo della lotta all'apartheid e primo presidente nero del Sud Africa. I disegni della Mahlangu alla fine degli anni Novanta anno anche trovato spazio sulle code degli aerei della British Airways. Tra le collaborazioni dell'artista spiccano quelle con David Hockney, Frank Stella ed Andy Wharol.



“Esther Mahlangu è artista di chiara fama internazionale e le sue opere sono già state esposte in alcune tra le più importanti gallerie e musei d'arte moderna del mondo quali Melrose Gallery di Johannesburg, il British Museum di Londra, il Guggenheim di Bilbao, il Centre Georges Pompidou di Parigi, il complesso del Vittoriano a Roma, il museum of Arts and Design di New York e molti altri”, si legge nell'atto di Palazzo civico con cui si dà l'ok ala prestigiosa esposizione delle opere dell'artista, la quale “rappresenta un caso unico per quanto concerne l'arte africana, essendo l'unica artista contemporanea affermatasi da decenni sulla scena internazionale, con opere presenti sia nei principali musei d'arte contemporanea sia nelle maggiori collezioni private”. Si segnala altresì “l'elevato tasso di innovazione che la suddetta artista ha saputo apportare, con il suo lavoro che incrocia creativamente forme e colori tipici della propria tradizione con le più originali istanze dell'arte moderna, anche contaminando la pittura con il design”. La mostra sarà definitivamente aperta al pubblico dal 7 settembre, ma sarà già visitabile in anteprima dal 24 agosto al se settembre. Organizzazione affidata ad Arena studio d'arte di Verona, in collaborazione con il Comune di Sarzana e il Ministero dei beni e delle attività culturali. Le informazioni sui biglietti, presto disponibili, saranno sul sito ufficiale della Fortezza. L'evento è totalmente a carico dello di Arena studio d'arte, eccezion fatta per un contributo economico di 10mila euro del Comune, che fornirà altresì supporto logistico del valore di circa 9mila euro (vigilanza, pulizia, logistica, biglietteria): quasi 19mila euro complessivi frutto della tassa di soggiorno. L'ente comunale riceverà parte degli incassi, per un valore stimato in 9mila euro, corrispondente a 3mila ingressi.