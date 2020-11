La fiction sulla vicenda di Franciosi debutta con oltre cinque milioni di spettatori

Sarzana - Val di Magra - Nonostante il rinvio di una settimana dovuto alla cambio di palinsesto per la morte di Gigi Proietti, la fitcion “Gli orologi del diavolo” ieri sera ha debuttato su Rai1 stravincendo la partita Auditel. La serie interpretata da Fiorello e ispirata alla vicenda del testimone di giustizia amegliese Gianfranco Franciosi (QUI) ha infatti raggiunto lo share complessivo del 21% con oltre cinque milioni di spettatori (5.183.000) battendo la diretta concorrenza del Grande Fratello Vip su Canale 5.

“Grazie a tutti – ha scritto Beppe Fiorello sulla sua pagina Facebook – un risultato emozionante per una serie che segna un passo nuovo anche per Raiuno, sono molto fiero e ringrazio il regista Alessandro Angelini e tutta la troupe”.

Ieri sera invece Fraciosi augurando una buona visione, aveva rivolto un ringraziamento “a tutti quelli che mi conoscono o hanno voluto conoscermi, e a tutti gli studenti che mi hanno abbracciato, amici e persone che non mi conoscono ma mi appoggiano. Scoprirete come stanno le cose davvero e non per sentito dire, grazie alla troupe, al cast e a tutta la mia famiglia che ha sopportato tanto e continua a sopportare”.

Questa sera alle 21.25 secondo appuntamento cou un'altra puntata.