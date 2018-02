La ex Vaccari si apre ai giovani e alla creatività

Sarzana - Val di Magra - La ex Ceramica Vaccari si appresta ad accogliere un progetto all'insegna dei giovani, della creatività, delle arti e della comunicazione. Un'iniziativa liquida, in piena formazione, promossa dal Comune di Santo Stefano assieme all'associazione culturale 'Universo giovani' e con il supporto di Full Service, uno degli 'inquilini' del Progetto Nova. I giovani interessati sono invitati a farsi avanti contattando il numero 3921170019 o la mail unigiovani@gmail.com. Il progetto – denominato Musicalmente - prevede momenti di formazione artistica – in particolare musicale -, convegni sulla comunicazione, scambio di idee ed esperienze. Full Service metterà a disposizione una consolle per cimentarsi con il dj set. Il calendario si definirà a seconda delle esigenze, dei desideri e delle inclinazioni delle ragazze e dei ragazzi interessati.



Musicalmente è stato presentato stamani alla ex Vaccari dal sindaco Paola Sisti, dall'artista Marco Francesco Bardi, dalla critica d'arte Giovanna Riu e da Massimiliano Passalacqua di Full Service. “I giovani troveranno qui gratuitamente spazi e strumenti per liberare la loro creatività. Spero che, partendo dal basso, si possa dar vita a una fucina creativa. Inoltre, da anni proviamo a organizzare un festival dei gruppi giovanili, quest'esperienza potrebbe essere importante anche in questo senso”, ha dichiarato il primo cittadino.