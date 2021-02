La demolizione del museo archeologico di Luni slitta ancora

Sarzana - Val di Magra - Slitta di dieci giorni la scadenza per le manifestazioni di interesse relative alla demolizione del vecchio museo archeologico di Luni. La direzione regionale dei Musei della Liguria aveva infatti avviato il bando un mese fa con il termine ultimo previsto per oggi ma in seguito ad una richiesta di chiarimenti pervenuta in merito ad alcuni passaggi, per motivi di trasparenza ha deciso di rettificare e prorogare il documento dando così a tutti la possibilità di partecipare.

Inizialmente previsto per fine 2020 e ritardato a causa della pandemia, l'intervento di demolizione avrà un importo totale di 279.947 euro e una durata di 60 giorni dal verbale di consegna lavori. Il soggetto che si aggiudicherà l'appalto dovrà anche provvedere alla raccolta e al trasporto dei rifiuti prodotti al termine di nove fasi già individuate e inserite nel bando.



Intanto nei giorni scorsi all'interno della zona archeologica sono state posizionate nuove panchine e cestini. Un altro elemento che rendere ancora più accogliente e fruibile il sito che attualmente resta chiuso con il ritorno della Liguria in zona arancione.