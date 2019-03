La commozione e la musica, corso al monastero di Bocca di Magra

Sarzana - Val di Magra - Dal 17 al 23 aprile il monastero carmelitano della Santa Croce, a Bocca di Magra, ospiterà un corso di studio e di approfondimento sul tema “La musica e la danza della commozione”. Il corso è inserito, quale “Corso di Pasqua”, nel programma 2019 organizzato dalla “Nuova associazione culturale” e dallo Studio domenicano di Bologna e dedicato al tema “La filosofia nei luoghi del silenzio”. Saranno relatori il padre Giuseppe Barzaghi, docente di filosofia, e il maestro Gerardo Chimini, della scuola diocesana “Santa Cecilia” di Brescia. I temi del corso sono, come detto, la musica e la “commozione”: commozione, ovvero l’ambiente vitale della poesia e della musica. La poesia e la musica nascono infatti proprio dalla commozione, generano commozione e nella commozione si consumano. La commozione, a sua volta, celebra se stessa, come la voce dell’eco, e così è anche il gioco del sentimento evocato dalla musica. La commozione da cui essa nasce e nella quale si perpetua. Come in filosofia non basta intendere una proposizione vera, occorre sentirne la verità, occorre essere capaci e disposti ad esser commossi. Altrimenti tutto è una visione vuota e incapace di quella bellezza in cui il pianto è «rugiada di sereno» (Pascoli). Durante le giornate del corso saranno proposti numerosi brani musicali, da Händel a Ravel attraverso Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms e Debussy. Le persone interessate a partecipare possono consultare il sito www.nuovaaccademia.altervista.org, dove si trovano tutte le informazioni del caso, oppure telefonare a Bologna al numero 051.234994. Tra i docenti ci sono anche Reno Bodei, Massimo Cacciari, Marco Aime, Gabriella Carramone.