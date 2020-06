La biblioteca civica Rina Pellegri riapre al pubblico

Sarzana - Val di Magra - A partire da lunedì 22 giugno la biblioteca civica di Arcola "Rina Pellegri", riapre al pubblico secondo i protocolli sulla sicurezza anticovid. L'assessore alla cultura Sara Luciani illustra le modalità di ripresa del servizio. "La gestione è stata affidata ad ARTEmisia Servizi Culturali, società che opera da anni nella provincia spezzina nel settore museale e

bibliotecario, che ha provveduto al riordino del materiale librario e alla messa in sicurezza degli spazi. La biblioteca sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e saranno garantiti i servizi di prestito e di prestito

interbibliotecario. Sarà possibile inoltre, l’accesso regolamentato agli utenti alle aule studio l’utilizzo della wi-fi. La delicata situazione impone attenzione all’utilizzo degli spazi e una limitazione di alcuni servizi, consentendo l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. La collaborazione e il senso di responsabilità dei cittadini sarà fondamentale, come l'osservanza di semplici regole: rispettare la distanza di sicurezza per accedere in biblioteca, entrare una persona per volta e indossare sempre la mascherine. Sarà possibile consultare il catalogo online su www.catalogobibliotecheliguri.it e prenotare i libri telefonicamente. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il personale: 0187 954100, biblioteca@comune.arcola.sp.it.»