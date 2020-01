La Pace di Castelnuovo di Dante tradotta in russo e presentata a Mosca

Sarzana - Val di Magra - Il 26 dicembre, è stato presentato a Mosca da parte di Angelo Sinisi, presidente dell’Associazione Russkaya Idea di La Spezia, il prima libro della traduzione in lingua Russa del Trattato di Pace di Castelnuovo Magra che ha visto nel 1306 Dante Alighieri come mediatore politico nella Lunigiana per trattare la pace tra I Malaspina ed il Vescovo di Luni.



Il libro è la traduzione in Russo dei documenti originali del trattato che si trovano presso l’archivio di stato della Spezia e sono stati tradotti in Russo dalla dott.sa Ioulia Makarova Liakh con la pubblicazione da parte della casa editrice Agorà. La produzione del libro ha avuto anche la partecipazione della filiale ”Tverskaja” con la società di Dante Alighieri, il movimento giovanile internazionale ”Amici della Russia”, il giornale RussiaPrivet, le Associazioni Anima Russa di Genova, Casa Russa Stepan Erzia di Genova, Liguria Russia Costa Azzura di S.Remo ed il patrocinio dei Comuni di Sarzana, Castelnuovo Magra, Fivizzano e Pontremoli Il volume è introdotto da Stefano Volpi, ed il testo è di Vinicio Ceccarini. Per gli studiosi russi è una novità assoluta e per la prima volta è stato possibile leggere i documenti in russo.

Angelo Sinisi, Presidente dell’Associazione Russkaia Idea ha illustrato il progetto e la storia dei documenti proponendo al pubblico una ricostruzione della Lunigiana al tempo di Dante e oggi, Per gli studiosi russi è stata una sorpresa, come hanno illustrato Aleksandr Bagrov, Direttore del centro sociale GBU TCSO “Arbat”, Filiale Tverskoy e Nataliya Nikishkina, Presidente Soc. Dante Alighieri Mosca e Ekaterina Spirova, Presidente Associazione Internazionale Amici Italia Russia,



“Da questa iniziativa possono nascere momenti importanti di collaborazione tra l’Italia e la Russia, in particolare per la Lunigiana, che può trovare l’occasione per proporre la propria identità e la propria ricchezza culturale, artistica e uno spazio di sviluppo per il turismo e i propri prodotti.” Ha dichiarato Angelo Sinisi “e sono sicuro che ci saranno momenti di ancora più valorizzazione del territorio. Voglio ringraziare ancora una volta infatti i comuni che ci hanno patrocinato il libro e lanciato la base per un sicuro rafforzamento di rapporti di amicizia.”