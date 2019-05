La Notte dei Musei per scoprire i tesori di Sarzana

Una settimana di eventi in centro storico. Domani sera si parte con visite guidate dalle 17 in poi. Potreste incontrare Palmizio, pellegrino medievale in viaggio per Roma...

che fascino!

Sarzana - Val di Magra - Sabato 18 maggio si apre la Notte dei Musei a Sarzana, le cui manifestazioni si protrarranno fino al prossimo sabato 25 maggio. Dopo il grande successo di pubblico (più di 2000 presenze all'Oratorio della Santa Croce e 1000 al Museo Diocesano fra il 30 marzo e il 5 maggio) per il percorso cittadino "Nel Segno della Croce", organizzato col sostegno del Comune di Sarzana, in collaborazione con la Confraternita della Santa Croce e con i commercianti del Centro Storico, il Museo Diocesano di Sarzana propone un calendario di aperture straordinarie per poter ancora apprezzare la Croce in alabastro di Dirk Willhelm fino al 16 giugno, fetività del Preziosissimo Sangue.



Il primo dei previsti appuntamenti con orari di apertura straordinari avrà luogo domani 18 maggio quando - in occasione della Notte dei Musei - si proporranno visite guidate gratuite dalle 17 alle 22.30. Successivamente, sabato 25 maggio, si terrà un evento dedicato ai bambini, realizzato in collaborazione con gli operatori didattici della società Earth che gestisce la Fortezza Firmafede dal titolo "Piacere Signor Pellegrino".

Fra le 15 e le 17.30 un incontro inaspettato con un pellegrino medioevale, Palmizio, alla scoperta del personaggio e dei suoi tratti distintivi, ed ascoltando il racconto del suo lungo viaggio verso Roma.