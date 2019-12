La Notte dei Charanquisti all'Armadillo

Sarzana - Val di Magra - Appuntamento d’eccezione stasera, venerdì 6 dicembre, all’Auditorium Armadillo Club, Centro Culturale Polivalente, ex vecchio mercato, in Via Terzi a Sarzana. Un pomeriggio e una serata interi dedicati alla musica Latino-Americana a al Charango, splendido piccolo strumento a corde della tradizione del Sud-America, il tutto sotto il patrocinio del Ministero delle Relazioni Estere della Repubblica d’Argentina.



Patricio Sullivan, virtuoso musicista argentino, terrà un workshop dalle ore 16 incentrato su ritmi e melodie Latino-Americane: attraverso il suono particolare del charango, saranno esplorati il suo origine, la sua storia, i suoi insegnanti e l’importanza di queste 10 corde nella musica andina e nel folklore sudamericano. Verranno presentate attività attorno ai ritmi andini. agli elementi melodici ritmici e di accompagnamento.

Tra i ritmi e le melodie affrontati ci sarà: Tinku, Huayno e Saya.

Il workshop, della durata di 3 ore e con costo di 10€, è aperto a charanguisti principianti e/o musicisti in generale, con l’obiettivo di fornire strumenti tecnici per lo studio del Charango e per l’avanzamento degli studenti.



A seguire, dalle ore 20, apericena con degustazione di Chili & Fagioli latino-americano e concerto “LA NOTTE DEI CHARANGUISTI” con Patricio Sullivan, Monique Honeybird Mizrahi, Nicola Miele



La Notte dei Charanguisti (La Noche de Charanguistas) è una rete culturale il cui obiettivo principale è la diffusione del charango con cicli di concerti dal vivo, festival, workshop, seminari e diverse attività intorno allo strumento. Presenta il charango nelle sue varie sfaccettature ed espressioni, nelle mani di artisti di eccellenza artistica, argentini e internazionali.

Patricio Sullivan (charangos, ronroco) interpreterà le sue composizioni e presenterà un repertorio d’importanti autori latinoamericani con arrangiamenti originali. Patricio è uno dei principali riferimenti del charango in America Latina e da anni organizza questi concerti in tutto il mondo. Fondatore della Scuola di Charanguisti, la prima in Argentina, si dedica alla promozione e diffusione della tradizione del charango.

Monique Honeybird Mizrahi è musicista e compositrice, suona charango e chitarra e vive tra Los Angeles e l’Europa, in continuo tour con vari artisti internazionali. In Italia ha accompagnato in un tour estivo di successo la band Tre Allegri Ragazzi Morti. In questa occasione, presenterà il suo nuovo album dal vivo “Cyclops Cat” e si esibirà insieme al charanguista e chitarrista Nicola Miele.

Finale concerto con una jam dei tre musicisti sul palco.



Un’occasione per passare una serata pre-natalizia insieme con un viaggio nella musica internazionale. Apericena e concerto euro 15, workshop, apericena e concerto euro 20

Info e prenotazioni allo 0187 626993 - info@armadilloclub.org