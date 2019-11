La Guida Michelin conferma la stella di Mauro Ricciardi anche nel 2020

Sarzana - Val di Magra - Brilla anche sull'edizione 2020 della prestigiosa Michelin dei ristoranti la stella di Mauro Ricciardi alla Locanda dell'Angelo di Ameglia. La celebre “guida rossa” è stata infatti presentata oggi a Piacenza incoronando il nuovo tristellato (l'undicesimo in Italia) Enrico Bartolini del Mudec di Milano andato ad aggiungersi ai big come Bottura, Beck, Alaimo e Uliassi.



Nessuna novità per quanto riguarda la Liguria invece che ha confermato i suoi sei ristoranti fra i quali c'è anche quello dello chef amegliese – nello storico locale di Angelo Paracucchi – ormai da tempo habitué di una delle guide più autorevoli della ristorazione italiana.

Il suo ristorante si pone inoltre come il più apprezzato dagli ispettori Michelin non solo nel Levante ligure ma in uno spazio che va da Genova a Forte dei Marmi.



Gli altri stellati liguri sono: Paolo e Barbara (San Remo), Il Vescovado (Noli), Claudio (Bergeggi), Sarri (Imperia), The Cook (Genova).