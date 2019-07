La Fabbrica, tanti eventi in programma: dal Club del Giallo alla rievocazione storica

Sarzana - Val di Magra - Mercoledì 17 luglio dalle 17, nello spazio espositivo del centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano Magra nuovo appuntamento con il Club del Giallo promosso dal centro stesso e dal Circolo dei Lettori ad Alta Voce della Spezia. Oggetto della serata il capolavori dei Gialli Mondadori. Tutti gli amanti del giallo e della lettura in genere, sono invitati a partecipare. Dopo il mercoledì dedicato alla lettura “per grandi”.

Sabato 20 Luglio dalle 17 alle 19 l’attenzione è per i più piccoli, con l’appuntamento con i laboratori del Gioco e della Creatività curati dalla Cooperativa Zoe. Il tema del laboratorio è “Parola di pesce” ovvero inventare e creare un linguaggio immaginario utilizzando bolle tattili.

Sempre sabato dalle 17 si svolgerà la rievocazione di un antico mercato sulla Via Francigena a cura del Comune di Santo Stefano di Magra, all’interno della galleria del centro commerciale La Fabbrica per una giornata indimenticabile.



Per informazioni telefonare alla direzione del centro commerciale.