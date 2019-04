La Fabbrica, sabato ritorna il Baratto del libro". Domenica la presentazione "Angeli e demoni"

Sarzana - Val di Magra - Al centro commerciale La Fabbrica venerdì 5 aprile, dalle 15 alle 20 torna, dopo la pausa di agosto, il Baratto del libro per bambini, ragazzi ed adulti, promosso dall’Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Magra, con il patrocinio del Comune di Santo Stefano ed in collaborazione con La Fabbrica e “Conad Superstore”. Il grande successo che il “Baratto” incontra ad ogni appuntamento ha spinto il Centro Commerciale e gli altri Enti organizzatori ad offrire alle centinaia di appassionati dei libri di carta, nuove occasioni di approfondimento ed incontri con gli autori. In questo ambito alle 17.30 si svolgerà la presentazione del libro “Angeli e demoni” (non quello di Dan Brown) di Elisabetta Amoroso curata dal Circolo dei Lettori ad Alta Voce della Spezia, preceduta, come da tradizione, alle 16.30 dalla tradizionale merenda rustica a km zero presentata dalla Proloco Arcolana .