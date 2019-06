La Fabbrica partecipa alla festa europea della musica

Sarzana - Val di Magra - La Fabbrica partecipa anche quest’anno alla Festa Europea della Musica: il 21 giugno, in collaborazione con la Filarmonica di Santo Stefano di Magra, offrirà ai visitatori un grande concerto che si terrà in galleria a partire dalle 17. Alla Festa Europea della Musica, giunta per l’Italia alla venticinquesima edizione, aderiscono centinaia di città e comuni italiani, fra i quali Santo Stefano di Magra. Sabato 22 giugno, proseguono nello spazio a loro riservato in galleria, i laboratori per bambini, a cura della “Cooperativa Zoe”, con il consueto orario dalle 17 alle 19. L’argomento di questa settimana “Finestra sulla spiaggia” è particolarmente interessante: si scoprirà come una magica finestra che si apre al contrario possa svelare una spiaggia fantastica ….