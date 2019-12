La Fabbrica celebra il territorio in una mostra fotografica

Sarzana - Val di Magra - omenica 8 dicembre, alle 17, presso lo Spazio Espositivo del Centro Commerciale La Fabbrica di Santo Stefano di Magra, SP, verrà inaugurata la prima mostra di foto storiche dedicate al territorio. L’iniziativa, voluta dal Direttore del Centro Federico Lensi e dal Sindaco di Santo Stefano Paola Sisti, vuole far riscoprire le bellezze di un tempo in un territorio così vasto e ricco di storia e tradizioni. La prima esposizione è dedicata al paese di Santo Stefano, alla sua evoluzione e trasformazione avvenuta nel corso dei decenni. La quasi totalità di queste prime 36 foto esposte (come gli scatti fotografici del rullino fotografico di una volta) è proveniente dall’archivio di Domenico Giorgio Milani. Nelle prossime mostre, che avranno cadenza bimestrale, verranno esposte le immagini dei personaggi, i mestieri, e poi i borghi e i paesi circostanti. Già alcuni appassionati hanno proposto foto del loro archivio, la speranza è che in molti rovistino i loro cassetti per far sì che questa iniziativa diventi sempre più bella e coinvolgente.



Sul pieghevole dove è scritta una breve spiegazione dell’evento si legge - “Ai piedi di una lussureggiante collina, adornato da un generoso fiume, sorge Santo Stefano.” Con questa suggestiva immagine iniziava il tema di una bambina che voleva mettere in risalto la bellezza del suo paese. Allo stesso modo questa mostra si propone di far vedere, vivere ed amare il paese come lo ha vissuto la ragazzina che ha sempre avuto nel cuore la piazza, i borghi e la gente.

L’intento non è tanto la narrazione storica, a cui saranno dedicati alcuni cenni, ma di ricordare il vissuto dei paesani per suscitare e condividere emozioni. "Si ringrazia Gabriella Giampietri, per l'impegnativo lavoro di ricerca che ha consentito la datazione e le annotazioni alle fotografie, con il contributo di Giovanna Ruffini, Teresa Ruffini, Giovanni Mencarini, Silvio Ratti, Sauro Baruzzo".