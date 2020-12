La Calandriniana ricorda Giuliano Diofili

Sarzana - Val di Magra - “Ci ha lasciato Giuliano Diofili. La notizia ci ha procurato un profondo dolore. Con lui scompare un artista profondamente legato al territorio e alla Città di Sarzana, con cui abbiamo avuto tanti anni di collaborazione”. Sono le parole del messaggio di cordoglio del presidente Lorenzo Forcieri e dell’amministratore Federico Galatini dell’associazione culturale “La Calandriniana” che proseguono: “ È stato infatti grazie a lui se la Calandriniana è riuscita a superare momenti molto difficili e a portare avanti, non solo la kermesse agostana in piazza Calandrini, ma anche tan te altre attività. Ciò è stato possibile non solo grazie alle sue indiscusse qualità artistiche, ma anche alla forza del suo carattere. Giuliano aveva infatti un carattere dolce ed una serenità di fondo con cui sapeva affrontare anche le situazioni più complesse, sapendole rendere semplici. Il suo ricordo sarà per sempre con noi e la prossima edizione della Calandriniana sarà l’occasione per rendergli l’omaggio e il riconoscimento che merita. Ciao Giuliano, riposa in pace”.