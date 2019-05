L’universo femminile ‘tesoro’ della comunità

Il 25 maggio secondo appuntamento con il progetto "Mama" dell'associazione Kraken.

Sarzana - Val di Magra - Valorizzare l’universo femminile come “tesoro” della comunità attraverso eventi di varia natura che conducano anche alla riscoperta di luoghi caratteristici del territorio. È l’obiettivo del progetto "Mama" (Madri, Amanti, Mogli, Artiste)

concepito dall’associazione Kraken e selezionato dal Comune di Sarzana nell’ambito della call for ideas sviluppata per liberare energie culturali. Si tratta di un progetto che ha preso il via in occasione della Festa della Donna con il reading dedicato a Oriana Fallaci e che proseguirà il 25 maggio (inizio alle 19,30) nel Comando Base della Prima Sezione Aerea della Guardia Costiera con l’evento “La signora del Pacifico”: intervista a Elisabetta Eordegh navigatrice, esploratrice e documentarista. Il 9 giugno appuntamento alla Tenuta La Ghiaia, dell’imprenditrice Olivia Lotti, con “Il

colore di Venere”: conversazione del giardiniere-erborista Silvio Rossi sulla sessualità delle piante e concerto della violoncellista Miriam Prandi.



Il 10 agosto, questa volta nel chiostro di San Francesco (ore 21) il secondo approfondimento sulla figura di Oriana Fallaci, con lo spettacolo “Contatti Fallaci” che sviluppa il lavoro avviato alla scoperta della giornalista-scrittrice.

Infine il 5 ottobre al Teatro Impavidi (ore 21) “Melancholia” spettacolo liberamente ispirato a “Le vecchie e il mare” di Ghiannis Ritsos. “Lo sguardo femminile – spiega il sindaco e assessore alla cultura Cristina Ponzanelli – coglie aspetti della realtà che possono sfuggire all’universo maschile. Per questo le idee e i sogni che le donne riescono a realizzare si possono concretizzare in progetti unici. In questo senso il progetto "Mama" è un’opportunità del tutto nuova per il nostro territorio, chiamato a confrontarsi con un’idea di cultura interamente improntata alla creatività femminile”.