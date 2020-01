L'ultima dedica di Federico Ricci al Vermentino e i suoi volti

Sarzana - Val di Magra - “I miei amici nei Colli di Luni” è il titolo del libro postumo di Federico Ricci, uscito in questi giorni per Res Edizioni, e ieri sera a Castelnuovo Magra molte delle persone a lui più care si sono ritrovate per la prima presentazione del volume curato dalla moglie Angela a due anni e mezzo dalla sua scomparsa.

“Questo potrebbe essere definito come un libro di storia – ha esordito il sindaco Daniele Montebello dopo i saluti – quella della DOC del nostro territorio raccontata dalla voce dei suoi produttori”. L'opera raccoglie infatti una serie di interviste a molti dei protagonisti del Vermentino in Val di Magra di cui per anni Ricci è stato fiero ambasciatore e divulgatore, come giornalista enogastronomico, assessore, sommelier AIS e infine come presidente dell'Enoteca Regionale della Liguria.



Una presentazione quella di ieri caratterizzata proprio dai ricordi e dalle persone che hanno contribuito a rendere la DOC del Colli di Luni un prodotto conosciuto ovunque e citati dal sindaco come Francesco Ferro, il Conte Picedi Benettini, Ottaviano Lambruschi, Giorgio Baccigalupi e Massimo Rustichini oltre a Giorgio Tendola, fondatore dell'azienda agricola “Il Torchio” e ricordato con un affettuoso applauso da tutti i presenti. Una storia, quella del Vermentino, costruita come grazie agli sforzi e alle intuizioni di molte persone. Salvatore Marchese – legato a Federico Ricci da una profonda amicizia – ha infatti ricordato anche Maddalena Benelli, Emilio Papini e Sergio Melley, che contribuirono alla nascita della DOC e soffermandosi in particolare sulla figura del Generale Giorgio Tognoni, Medaglia d'Oro al Valor Militare ma anche produttore a “Linero” e punto d'incontro fra Castelnuovo Magra e il mondo della cultura visto che la sua dimora divenne meta di giornalisti e intellettuali. “Per Mario Soldati preparava bottiglie senza etichetta – ha ricordato Marchese – per Veronelli invece l’etichetta ha sempre avuto un ruolo fondamentale per la descrizione di un vino. Il Generale si dedicò alla vigna in modo totale. Quaranta o cinquanta anni fa – ha aggiunto – parlare di vino era qualcosa di poetico e romantico, oggi tutto è cambiato e Federico è stato bravo a capirlo. Lo stile del racconto storico lo ha approfondito nel tempo ed emerge anche nel libro dove viene sottolineato anche come si siano succedute le generazioni di produttori. I sentimenti e le emozioni dei personaggi che hanno dialogato con Federico sono davvero reali”.

Infine Marco Rezzano, presidente dell'Enoteca Regionale (intervenuto dopo Giorgio Baccigalupi), il quale ha ricordato i passaggi salienti della nascita della Doc e di come questa abbia contribuito alla crescita della Val di Magra. “Ringrazio l'Amministrazione comunale – ha concluso – che ha avuto l'intuizione di creare l'enoteca, prima pubblica e poi regionale (nel 2011), in un territorio non prevedibile”.

Oltre a tenere vivo il ricordo, già fortissimo, di una persona che ha dato molto a questo territorio, il libro ha anche una finalità benefica visto che il ricavato andrà a sostegno della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.