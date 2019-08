L’orchestra d’archi Camerata del Titano il 12 agosto a Ponzano Superiore

Sarzana - Val di Magra - Penultimo appuntamento per il Festival Paganiniano di Carro il 12 agosto nella piazza di Ponzano Alto. Il titolo della serata è abbastanza eloquente, "La Felicità in Musica!" A condurre questo viaggio l’Orchestra Camerata del Titano, con il Direttore Augusto Ciavatta, e il violino solista Angelo Cicillini. L’Orchestra del Titano è un complesso che cerca di coniugare la valorizzazione delle composizioni inedite con le pagine più note del grande repertorio internazionale, e da sempre pone particolare attenzione al repertorio vocale, a quello del teatro in musica e all’opera. Augusto Ciavatta, cavaliere della Repubblica per meriti artistici e culturali, ha al suo attivo 7 produzioni discografiche, ed è costantemente impegnato nell’ideazione e organizzazione di eventi musicali. Angelo Cicillini si è diplomato prima in violino, poi in viola, suona come solista e anche all’interno di diverse formazioni strumentali da camera e sinfoniche, ha inciso per RAI Tactus, Mondo Musica, Brillant Classics.



Il concerto inizierà alle 21, chi volesse usufruire del servizio di navetta, che partirà alle ore 20, può riservare la prenotazione via mail, o al 347/7804093 (Lella). La manifestazione è realizzata dalla Società dei Concerti della Spezia con il contributo di Regione Liguria, il sostegno di Fondazione Carispezia, dello sponsor Isagro Spa, assieme al Comune di Carro, a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e all’Associazione Amici del Festival Paganiniano. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Società dei Concerti a info@sdclaspezia.it, T. 0187 731214 e visitare il sito ww.sdclaspezia.it o www.instagram.com/societadeiconcertisp.