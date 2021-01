L'occultamento dell'autore: Luca Panaro in talk con lecture iniziale

Sarzana - Val di Magra - Sarà Luca Panaro il primo ospite dell'anno per la serie di web talk di Spazi Fotografici, associazione con base a Sarzana e dallo scorso marzo attiva principalmente online. Domenica 31 gennaio alle 21 un nuovo talk a partire da una lecture nata dalla stessa esperienza e ricerca del critico d'arte, curatore e docente, tra le altre cose fondatore del progetto-spazio Chippendale Studio e dal 2019 coordinatore del comitato di consulenza della nuova fiera torinese The Phair.



Il titolo, L'occultamento dell'autore, riprende il libro scritto da lui stesso nel 2007 e già al tempo dedicato proprio alla relazione, implicita ed esplicita, tra Franco Vaccari, il contesto abitato - o anticipato – entro e fuori il mondo dell'arte in un arco procedurale che va dall'Esposizione più celebre, Lascia su queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio, XXXVI (Biennale di Venezia 1972) ad altri progetti come Omaggio all'Ariosto (1974) in Mail art via cartoline o Atelier d'artista (1996), tra fisico e virtuale, agli albori della rivoluzione data, per esempio, dalla 'nascita' del Web. L'intenzione: offrire un'occasione, con chi parteciperà e con Luca Panaro privilegiato tramite, di approfondire la conoscenza di una figura ed esperienza importante come quella di Vaccari, artista teorico e autore. Avere così la possibilità, a partire da lì e dal contesto in cui si è mosso, più o meno nel “tempo reale” tra analogie e differenze, di riflettere sulla stessa idea di fotografia, sulle pratiche contemporanee, su un approccio di cui si è fatto – spontaneamente, a detta di molti – padre e precursore. L'evento segue l'incontro con Jacopo Benassi e Antonio Grulli, tenutosi lo scorso dicembre, e precede un altro talk che, in programma tra un mese, vedrà l'attenzione proprio sulle più attuali ricerche fotografiche, meta-fotografiche, extra-fotografiche.



Per partecipare e seguire la lecture o prendere parte alla conversazione è necessario registrarsi entro le 18 del 31 gennaio, gratuitamente, tramite compilazione e invio del form alla landing page di Spazi Fotografici, nel suo sito web (www.spazifotografici.it). Per informazioni e/o assistenza è possibile contattare Francesca all'indirizzo info@spazifotografici.it, al numero 3662075313.