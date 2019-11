L'ex signora Morandi presenta il suo libro a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - A tanti è nota come l'ex moglie di Gianni Morandi, ma per Laura Ephrikian questa è una definizione del tutto riduttiva. Annunciatrice, attrice, scrittrice, quella della Ephrikian è una carriera apprezzata e multiforme, tra i cui tanti frutti c'è il libro 'Incontri' (2017), che domani mercoledì 20 novembre alle 17.00 l'autrice presenterà alla Biblioteca comunale di Santo Stefano, alla ex Vaccari. Ingresso libero, la cittadinanza è invitata a partecipare.

Incontri significa "conoscenze", entrare in contatto con l'altro e, si sa, Laura Ephrikian, con il suo lavoro che ha incluso il cinema, il teatro, la televisione, e con la vita che ha vissuto, di incontri ne ha fatti talmente tanti che un singolo libro non sarebbe sufficiente a elencare tutti i personaggi, le personalità, i grandi uomini - e grandi donne - che hanno incrociato il suo ricco cammino. Incontri vuole essere un "assaggio" di queste scene che Laura ha vissuto, si tratta di storie brevi, vere, semplici e, a tratti, divertenti. Sono incontri "leggeri" ma che hanno il potere di farci scorgere una Laura a 360 gradi: giovane e, forse, un po' ingenua, forte, amante del suo lavoro, spiritosa e che si rivela una tosta, improvvisando - complice un caro amico - una scenetta per acquistare, a un prezzo modico, un armadio che desiderava tanto, ma c'è anche una Laura in famiglia e, infine, una Laura attuale, una donna che dopo aver scoperto l'Africa "casualmente" non ha potuto fare a meno di lasciare un pezzo del suo cuore lì, in questo meraviglioso pezzo di terra che le ha dato tanto e a cui lei ha dato e da tanto con immenso amore.