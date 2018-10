L'edizione 2018 delle "Domeniche in musica" non si farà

Sarzana - Val di Magra - “La consueta Rassegna Concertistica “Concerti in Sala Consiliare” (Domeniche in Musica) che si è sempre svolta nella suggestiva atmosfera del Palazzo Comunale di Sarzana nel periodo autunnale da oltre dieci anni, organizzata in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Sarzana, non verrà realizzata”. Lo ha annunciato ieri il presidente dell'Associazione Musicale “Il Pianoforte” Claudio Cozzani il quale ha aggiunto: “Questo evento consolidato e atteso, che negli anni ha riscosso sempre il plauso dei cittadini sarzanesi (e non solo) per la qualità degli artisti presentati, dovrebbe essere (auspichiamo possa esser) riprogrammato nell’anno 2019, sempre con importanti artisti, protagonisti nazionali nell'ambito della musica da camera”.

“L’Associazione – ha concluso - ringrazia tutti coloro che sempre hanno seguito con calore gli appuntamenti musicali, e che vorranno comunque rimanere nostri fedeli sostenitori nel promuovere la prossima proposta concertistica”.