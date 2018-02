L'arcolana Viviana Sgorbini apre una libreria a Modena

Sarzana - Val di Magra - Tutto è iniziato con la passione per la scrittura, soprattutto favole, fiabe e racconti di ogni genere per bambini e ragazzi ed ora la scelta di creare una casa editrice tutta sua. L’arcolana Viviana Sgorbini, 49 anni, si è lanciata in questa nuova sfida aprendo la casa editrice Tomolo edizioni a Formigine, in provincia di Modena, dove risiede da quando si è sposata.

“La mia passione per la scrittura – racconta - è nata ascoltando le storie che mio marito Nicola inventava per nostro figlio Lorenzo: il mio primo libro, infatti, non è altro che la raccolta di quei racconti. Da allora ho continuato a scrivere: per mio figlio, per i suoi amici e per tutti i bambini.

Sui miei libri firmo anche con il mio secondo nome, Rita: lo faccio per ricordare mia zia, che non ho mai conosciuto perché uccisa quando aveva solo 9 anni, durante la barbarie della Seconda Guerra Mondiale. Torno ad Arcola ogni fine settimana, qui c’è ancora mio padre e tutti i miei ricordi più importanti.

Alla fine dello scorso anno ho deciso di fondare la Tomolo edizioni, una nuova realtà editoriale nata per dare voce non solo agli autori affermati, ma soprattutto a quelli emergenti, anche bambini, per i quali abbiamo creato una collana dedicata, dal nome “Parole di bimbo”. Non a caso, il nostro nome e il nostro logo sono a misura di bambino: Tomolo è per noi l’ottavo dei sette nani, quello a cui piace leggere tanti “tomi”. Inoltre, il tomolo è un’antica unità di misura della superficie agraria e richiama alla mente le tradizioni italiane legate alla vita più semplice e più concreta, meno superficiale di quella attuale: una vita che vorremmo augurare a tutti i bambini e una tradizione che vorremmo contribuire a non far scomparire.

Vorremmo che chiunque abbia il sogno nel cassetto di pubblicare un libro, di narrativa o di poesia o di altro, per ragazzi o per adulti, si sentisse libero di sottoporlo all’attenzione del nostro personale, che lo leggerà con l’entusiasmo e passione che mettiamo in tutto ciò che facciamo. Non promettiamo la pubblicazione, ma garantiamo la lettura di tutti i manoscritti ricevuti e l’eventuale motivazione per la quale Tomolo edizioni non li ritenga pubblicabili. Tomolo è anche libreria: online o presso la nostra sede di Formigine, potete acquistare anche i libri editi da altre case editrici che reputiamo essere di qualità.”

Il 24 e 25 marzo la casa editrice sarà presente con il suo stand al Modena Buk festival, la fiera della piccola e media editoria.