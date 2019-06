L'antica fornace delle campane, un passo verso il 'museo diffuso' di Sarzana

Una settimana di approfondimento culturale organizzata dal Diocesano.

Sarzana - Val di Magra - «Custodire il passato guardando al futuro»: anche la diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato ha aderito all’invito dell’ufficio Beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale italiana per valorizzare il legame tra i beni culturali e territorio in occasione della “settimana” dedicata alla riscoperta di musei, archivi e biblioteche ecclesiastiche, dal 3 al 9 giugno. Sono così stati organizzati due incontri, martedì 4 e sabato 8 giugno, entrambi presso la sezione di Sarzana del Museo diocesano, in collaborazione anche con le altre sezioni. Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini, ma con un’attenzione particolare al mondo della scuola. L’incontro con il mondo della scuola è proprio al centro dell’evento di dopodomani, alle 15.45. Numerose le “voci” che presenteranno l’argomento. Barbara Sisti, responsabile del Museo, introdurrà l’incontro. A seguire, monsignor Paolo Cabano, direttore dell’ufficio diocesano Arte sacra e beni culturali, parlerà sul tema “Musei, archivi e biblioteche: un patrimonio da conoscere e valorizzare”; don Franco Pagano, rettore del Seminario, avrà come tema “Sulle spalle dei giganti: guardando con speranza il futuro”; don Cesare Giani, direttore del Museo della Spezia, “Storie di tutela ed educazione, tra mostre e restauri nella sede museale della Spezia”; Vincenza Porfidio parlerà dei sei anni di attività dei servizi educativi del Museo diocesano, Sergio Chierici sulle “Novità informatiche per la consultazione degli Archivi lunensi”. Infine Maria Rocca tratterà “Il Museo come territorio di esperienza”. Sabato prossimo, sempre nella sede di Sarzana, ci sarà uno “scambio” con il museo diocesano di Genova, presentato dalla direttrice Paola Martini. A seguire, Maria Silvia Lusuardi ed Elisa Del Galdo, del Centro studi lunensi, parleranno dei nuovi studi sull’antica fornace delle campane di Sant’Andrea, “nuova tappa verso il museo diffuso nella città di Sarzana”.