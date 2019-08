L’Oasi Lipu vi invita alla "Notte delle stelle"

Sarzana - Val di Magra - In occasione della festività di San Lorenzo, l’Oasi Lipu Arcola organizza la "Notte delle stelle". Sabato 10 agosto il programma prevede alle 20 un rinfresco a base di melone, anguria e altre specialità. Ognuno è invitato a portarsi le stoviglie necessarie (piatto, posate e bicchiere) non “usa e getta” per un rinfresco libero da plastica. Un suggerimento può essere riciclare le vaschette del gelato che avete a casa.



Alle 21 è fissata la conferenza astronomica della Società astronomica Lunae a cura del dott. Andrea Austi “Facciamo luce sul buco nero” per comprendere meglio l’importanza della prima immagine di un buco nero ottenuta e diffusa nel mese di aprile di questo anno. A seguire introduzione teorica all’orientamento e all’osservazione del cielo notturno per riconoscere le costellazioni e i pianeti e pratica con l’osservazione astronomica grazie ai telescopi messi a disposizione dalla Società Astronomica Lunae.



Ritrovo presso il centro visite “Davide Barcellone” dell'Oasi a San Genesio di Arcola, area attrezzata del Parco di Montemarcello Magra-Vara. Si consiglia di munirsi di telo da mare o plaid e torcia elettrica. Donazione minima per partecipare all’evento 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel 349.0956080 / email oasi.arcola@lipu.it