L'Italia di Sarzana: "Cinema sono luoghi sicuri che rappresentano un esempio virtuoso"

Sarzana - Val di Magra - C'è anche l'Italia di Sarzana fra le attività che da hanno chiuso temporaneamente i battenti dopo l'ultimo dpcm per il contenimento del Covid19. "Abbiamo messo uno straordinario impegno per riaprire il Cinema - si legge sulla pagina Facebook - nel pieno rispetto dei protocolli per la tutela della salute. I cinema sono luoghi sicuri dove il pubblico è seduto con mascherina e non parla durante la rappresentazione. L’uscita e l’entrata sono regolati e rispettano il distanziamento. Questi luoghi rappresentano oggi un esempio virtuoso di gestione degli spazi pubblici in epoca di pandemia.

Abbiamo riconquistato faticosamente il nostro pubblico, spesso titubante e confuso da una comunicazione altalenante e ansiogena, a riacquistare i biglietti, rassicurandolo sulla certezza degli spettacoli e sulla scrupolosa adozione di tutte le misure di sicurezza. Chi opera nel settore della cultura è consapevole dell’importanza che essa ricopre soprattutto in momenti difficili come quello che ci troviamo ad affrontare. Sarebbe un grave danno per i cittadini privarli della possibilità di sognare e di farsi trasportare lontano oltre i confini della propria quotidianità".

Analogo provvedimento è stato ovviamente adottato anche dal Multisala Moderno.