L'Italia celebra Fellini con cinque film restaurati

Marcello, come here

Sarzana - Val di Magra - Il 20 gennaio di un secolo fa nasceva a Rimini Federico Fellini, uno dei maestri del cinema italiano, autore di pellicole memorabili che decennio dopo decennio hanno resistito alla prova del tempo. Le sale cinematografiche italiane non esiteranno a omaggiare il centesimo compleanno del cineasta scomparso a Roma nel 1993. Tra queste anche il Cinema Italia di Sarzana, storico riferimento per gli amanti della Settima arte, anche nelle sue pieghe meno mainstream. La sala sarzanese, che opera sotto l'egida della concattedrale di Santa Maria, proietterà infatti un ciclo di cinque film di Fellini in edizione restaurata. Una variegata immersione nel racconto, nelle atmosfere e nelle trovate felliniane. Quando? Il giovedì sera alle 21.00, a partire dal 30 gennaio, per cinque giovedì di fila.



Primo appuntamento sarà la proiezione de Lo Sceicco bianco (1952), con protagonista Alberto Sordi. Giovedì 6 febbraio sarà il turno del film girato da Fellini l'anno successivo, il celeberrimo I Vitelloni (1953), ancora con Sordi, e accanto all'attore romano ci sono Franco Fabrizi, Franco Interlenghi, Leopoldo Trieste e Riccardo Fellini, fratello del regista. Il giovedì seguente sugli schermi dell'Italia ecco che risuonerà quell'indimenticabile Marcello, come here! rivolto da Anita Ekberg a Marcello Mastroianni ne La dolce vita (1960). Quarto appuntamento? L'onirico Otto e mezzo (1963), ancora con protagonista Mastroianni, affiancato da Sandra Milo, Claudia Cardinale, Anouk Aimée. Chiuderà la rassegna giovedì 27 febbraio Amarcord (1974), un immersione nel passato ricca di sogno, desiderio e magia. Sette l'interno, cinque il ridotto. E occhio al biglietto cumulativo da 20 euro che consente un vantaggioso ingresso a tutte e cinque le serate felliniane.