L'Archivio dedicato a Gian Carozzi: "A fine estate abbiamo presentato la sua monografia"

Sarzana - Val di Magra - Avendo con piacere riscontrato un rinnovato interesse riguardo al centenario della nascita di Gian Carozzi, l'Archivio a lui dedicato desidera poter esprimere alcune precisazioni.



"Il centenario della nascita di Carozzi - peraltro come giustamente notato avvenuta nella città della Spezia e non a Sarzana - è stato ricordato dalla nostra città a fine estate attraverso la presentazione della monografia dell'Artista, edita da Skira e curata da Lara Conte. La presentazione del volume - la prima nella provincia - è stata patrocinata dalla nostra amministrazione comunale.



A seguito del positivo riscontro ottenuto dall’evento, la sindaca dottoressa Ponzanelli, ha fatto espressa richiesta all'Archivio di presentare un progetto espositivo che sarà realizzato nel corso del 2021.



Sempre auspicando che l’emergenza sanitaria lo permetta, il progetto presentato dall'Archivio si delineerà in conformità agli spazi che la città di Sarzana, divenuta luogo di elezione degli ultimi anni della vita di Gian Carozzi, potrà mettere a disposizione, congiuntamente a una serie di eventi volti a valorizzare la casa-studio dell’Artista", concludono dall'Archivio.