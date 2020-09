L'Accademia Bianchi riprende la sua attività

Sarzana - Val di Magra - L’Accademia Musicale A. Bianchi conferma la sua unicità con un’offerta formativa ricca e articolata anche per l’anno accademico 2020/2021, frutto di un’attività decennale che si è potenziata e collaudata nello scenario della didattica, della ricerca e della produzione musicale, affrontando con professionalità e coerenza le continue trasformazioni in atto nei settori di eccellenza del nostro Paese. Accademia Bianchi è un luogo di altissima concentrazione di energie culturali, grazie alla presenza di numerosi docenti, di cui 23 solo nella sede di Sarzana, ma anche di professionisti, artisti, impegnati in un dialogo vivo e fecondo con le attività e gli eventi d’Accademia ed un corpo studentesco nei diversi anni sempre numeroso.?La formazione didattica offerta si articola in corsi di diverse tipologie, per diverse fasce d’età e livello, in grado di rispondere alle esigenze individuali dei singoli studenti.?Martedì 15 dalle 17.30 alle 19.30, presso la sua sede sarzanese in Piazza G. Jurgens, 31 avranno inizio gli Open Days dell’Accademia, sarà il primo appuntamento, cui seguiranno le giornate di mercoledì 16 e giovedì 17, nello stesso orario. Sarà un modo per ascoltare gli strumenti, attraverso le esibizioni degli insegnanti, poterli conoscere da vicino e, per chi lo volesse, poter sperimentare, suonando in prima persona.

Nell’appuntamento di martedì 15 settembre verranno presentati i corsi di: pianoforte classico e moderno, canto (etnico, jazz e moderno), chitarra (classica, acustica, elettrica), basso elettrico e violino,e il gruppo dei legni: flauto – oboe – clarinetto e sassofono. In particolare, per chi vorrà iscriversi ai corsi di flauto, oboe, clarinetto e sassofono, l’iscrizione annuale all’Accademia sarà gratuita.

Tutti coloro che parteciperanno, riceveranno una sorpresa in dono, un modo comunque per ringraziare della presenza e partecipazione.

Si precisa che, dato il perdurare dell’emergenza Covid- 19, gli Open Days prevedono una prenotazione obbligatoria al numero: 328.8227643. A maggior tutela di tutti, le presentazioni avverrano nelle diverse stanze della sede, un corso per ogni stanza e prevederanno un numero limitato di accessi.

Si prevede un doppio turno in caso di numero eccedente di prenotazioni.