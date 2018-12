Jux Tap, lo student party di Natale è no-alcol

Sarzana - Val di Magra - Sono un marchio di fabbrica del Jux Tap le feste studentesche senza alcol (si, proprio così, non si servono alcolici!). Sono la dimostrazione che ci si può divertire anche senza. La dimostrazione è la formula del Disco Club di Sarzana che torna a riproporre in occasione del party di Natale dedicato agli studenti e più in generale ai minori pensato per far dormire sonni tranquilli ai genitori: dj set, intrattenimento, animazione e…niente alcolici. Ai punti bar del Club infatti non saranno somministrati alcolici che non saranno nemmeno presenti in esposizione ad ulteriore garanzia.



Il giovane pubblico potrà infatti solo consumare dai coloratissimi cocktail analcolici alla tradizionale coca cola. Ma niente cubalibre, niente JinLemon ed altre bevande tipiche delle notti in discoteca. Il prossimo è in agenda sabato 22 dicembre (dalle 21.30) con il format Make me Rich versione Christmas Party con la selezione musicale a cura di Bibog, Ktg, Burli, Whispers e la voce di David B ed il contest hip hop “Jux Factor (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597). E’ un Christmas in Love stile panettone l’evento pre-natalizio del Sunday Night di e20 e Radio Nostalgia in calendario domenica 23 dicembre con lo showman Andrea Secci, Luca Giorgi, Joe Mazzola e la voce di Mirco Alfonsetti. All’aperishow più famoso d’Italia si balla anche sulle note delle canzoni di Natale.

Nel frattempo sono già aperte le prenotazioni per la notte di Capodanno con il tradizionale cenone - Gran Gala con la musica e l’intrattenimento di Radio Nostalgia (sala 1) e per gli appassionati di latino americano con Ricky Dj.