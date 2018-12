Jux Tap, San Silvestro d’autore tra musica, balli e super veglione

Sarzana - Val di Magra - Gran Gala di Capodanno al Jux Tap. San Silvestro di musica, dj set, bollicine, intrattenimento spettacolare ed il super veglione a base di terra e mare nell’attesa di brindare tutti insieme al 2019. Tutto pronto al Disco Club di Sarzana di Andrea Tartarini e Cristiano Arpe con la festa delle feste, l’ultima notte dell’anno, in programma lunedì 31 dicembre (dalle 20.30).



Capodanno per tutti i gusti. E’ questa la filosofia del Jux Tap. Protagonisti gli amici del Sunday Night e Radio Nostalgia con la selezione musicale a cura del mattatore Andrea Secci, Luca Giorgi e Joe Mazzola e l’animazione di e20 per un il San Silvestro d’autore ed in musica (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).



Jux Tap – Disco Club

Via Variante Aurelia, 159

Info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597

Facebook https://www.facebook.com/juxtapsarzana