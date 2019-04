Jux Tap Classic, sabato notte con il top dj di Ibiza Renè

Sarzana - Val di Magra - Sabato classic al Jux Tap con il top dj Renè. Arriva dal CircoLoco – DC10 di Ibiza lo special guest del nuovo appuntamento sabato 13 aprile con il format dedicato agli appassionati della musica underground. Punto di riferimento per la house più sofisticata, René è uno dei resident del mitico party ibizenco CircoLoco. La sua musica è molto varia: spazia dalle melodie disco club e disco funky degli anni 80 e underground degli anni 90. Completano il dj set Maldo 2b2 Hibbert e Ledio Shkembi ed il Vj Terminal Plastik (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).



Torna, dopo la standing ovation di due settimane fa, Dino Mancino con il suo live show. L’estroso pianista e cantante, ammirato ed sentito al fianco di tanti spettacoli ed esibizioni di Giorgio Panariello e tanti altri vip della televisione e del cinema, è nuovamente in scena con il suo repertorio istintivo domenica 14 aprile per l’ora dell’aperitivo a fianco di Andrea Secci, Luca Giorgi, Joe Mazzola e Mirco Alfonsetti. Da segnare in agenda i prossimi appuntamenti mercoledì 24 aprile con il dj set dell’immortale Riccardo Cioni per un’altra notte nostalgia e martedì 30 aprile con il concerto della tribute band dei Queen “Great Queen Rats” ed il dj set di Saint Paul.