Jonathan Lazzini presenta il suo libro di poesie a Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Oggi alle 17:30, presso l'Arci di Castelnuovo Magra si terrà la presentazione del nuovo libro di poesie di Jonathan Lazzini, introdurrà Mario Amilcare Grassi detto Celè, assessore alla cultura di Fosdinovo.

Due soldi di tristezza. Un’indagine verso il non detto. Un’osservazione isterica delle mie mani che afferrano la penna e vomitano parole senza soluzione di continuità. La paura di farlo. Il sollievo di un giorno in cui non scriverò più niente.



«tra cinquemila anni

con la luna in tasca

la bici morta al parco

i tuoi capelli lunghi fino ai miei

[…]

tra cinquemila anni

tra cinque minuti di estasi atomica e perdono».



Jonathan Lazzini, nasce nel 1994 a Sarzana e vive a Milano, dove dall’ottobre del 2017 frequenta la scuola per attori Luca Ronconi presso il Piccolo Teatro.

Dedica gran parte del suo tempo alla scrittura, ha vinto il primo premio del concorso nazionale di poesia Premio Bukowski nel 2015 e ha già pubblicato Rutti a pancia vuota (2016) e E i cani fanno finta di niente (2017).