Jacobin Italia a Sarzana, sarà presentato "Apocalypse No"

Sarzana - Val di Magra - Sabato 23 novembre dalle 17 presso il Centro Sociale Barontini a Sarzana presentazione di "Apocalypse No", il quarto numero della rivista Jacobin Italia interamente dedicato al tema della crisi climatica. Iniziativa promossa dall'officina Rossa - spazio popolare. A chi parlano e cosa chiedono i giovani di Fridays for Future? In cosa consiste il Green New Deal proposto dalla sinistra statunitense? E' possibile unire il movimento globale per il clima con i comitati, le comunità in lotta e chi da anni sostiene la necessità urgente di una trasformazione radicale del nostro modello di produzione e consumo.



A questi interrogativi proveranno a dare risposta Giacomo Gabbuti della redazione di Jacobin Italia e Paola Imperatore studiosa dei conflitti ambientali e dottoranda all'Università di Pisa. Insieme agli attivisti e alle attiviste di Fridays For Future Pisa verrà inoltre analizzato il nuovo lessico politico e sociale introdotto dai movimenti globali che in questi mesi, anche nella nostra provincia, hanno portato migliaia di persone in piazza. Porteranno un contributo alla discussione attivisti dei comitati e delle realtà impegnate nella numerose vertenze ambientali locali.



Jacobin Italia è la versione italiana della nota rivista radicale statunitense Jacobin Magazine. Offre un punto di vista socialista e anticapitalista su politica, economia e cultura. Una a rivista giovane e audace che offre strumenti utili a ripensare una sinistra popolare, internazionalista, non subalterna alle chimere del neoliberismo e del sovranismo.