Ivo Saglietti a Sarzana: protagonista la grande fotografia di reportage

Sarzana - Val di Magra - Grande attesa per l'arrivo del foto reporter Ivo Saglietti al Talent Garden Sarzana, ospite della rassegna Contrasti di Spazi Fotografici mercoledì 27 marzo alle 18.30. A ingresso libero l'incontro dal titolo “La grande fotografia di reportage” ruoterà attorno alla carriera ed esperienza di un autore che ha portato alto nel mondo il nome della fotografia italiana.

Vincitore di tre World Press Photo e membro associato dell'agenzia foto-giornalista Zeitenspiegel, Ivo Saglietti ha iniziato la propria attività come cine-operatore producendo alcuni reportage di tipo politico e sociale. Nel 1975 l'approdo alla fotografia, lavorando nelle strade e nelle piazze della contestazione. Trasferitosi a Parigi nel 1977, ha iniziato i viaggi come reporter-photographe per agenzie francesi e americane, nonché magazine internazionali come Newsweek, Der Spiegel, TIME, The New York Times per i quali ricopre situazioni di crisi e conflitto in America Latina, Africa, Balcani, Medio Oriente. Il primo World Press Photo lo ha vinto nel 1992. Nello stesso tempo ha iniziato a lavorare su progetti a lungo termine come “Il Rumore delle Sciabole”, nel quale ha documentato la società cilena durante gli ultimi due anni della dittatura militare del generale Augusto Pinochet. Poi lo sviluppo di progetti più personali, da portare avanti in maniera indipendente. Vincitore di numerosi riconoscimenti ha all'attivo diverse pubblicazioni e ha esposto in diversi luoghi prestigiosi come New York Gallery, Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma), Max Planck Institute (Berlino), Ali Assad National Library (Damasco), Photolux Festival. A caratterizzare la sua fotografia il rapporto che instaura con i soggetti e la “vocazione umanistica”. A Spazi Fotografici arriverà per raccontare del suo lavoro e di una vita dedicata al reportage.

Al termine dell'incontro sarà presentato il suo workshop in programma il 6 e 27 aprile e dedicato alla costruzione di un progetto foto-giornalistico. Due giornate intere dedicate all'apprendimento delle nozioni e conoscenze fondamentali nonché di un metodo di lavoro al fianco di un Maestro che seguirà gli allievi nella produzione di un portfolio: dall'ideazione alla visione e analisi del lavoro finito. Per informazioni e iscrizioni: corsi@spazifotografici.it / 3711728121. Costo: 190 euro.