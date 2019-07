Italiani: "Lavoriamo a progetto per valorizzare la via Francigena"

Sarzana - Val di Magra - Dopo il fine settimana dedicato alla rievocazione storica di “Sarzana senza tempo”, la Fortezza Firmafede si prepara ora ad ospitare il “Pilgrim Fest” che dal 19 al 21 luglio porterà all'interno della Cittadella incontri, stand ed approfondimenti dedicati alla Via Francigena e ai suoi cibi. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione Europea delle vie Francigene, sarà anche l'occasione per presentare un nuovo progetto anticipato oggi dall'assessore al turismo Roberto Italiani per il rilancio del tratto locale del percorso.

“Su iniziativa dell'architetto Stefano Milano e in collaborazione con la Cooperativa Earth – ha affermato – stiamo mettendo a punto un progetto che prevede la valorizzazione e la promozione a fini turistici del percorso della Via Francigena che va da Piacenza a Luni. Un tratto – ha concluso – dove sono presenti moltissimi punti di interesse storico ed archeologico”.