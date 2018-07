Intesa Comune-Consorzio, Sarzana Doc si farà

La manifestazione dedicata ai vini del territorio si terrà dal 24 al 26 agosto. Italiani: "Importante dare continuità agli eventi".

Sarzana - Val di Magra - Sarzana Doc si farà anche quest'anno. La manifestazione dedicata ai prodotti enoici del nostro territorio era stata a lungo in forse dopo il cambio di amministrazione e i conseguenti tempi stretti per l'organizzazione. Alla fine però la nuova giunta e il Consorzio dei Commercianti hanno trovato un punto d'intesa per condurre in porto questa edizione che si svolgerà dal 24 al 26 agosto in vie e piazze del centro storico.



“Vogliamo solo il bene della città – spiega a CdS l'assessore al commercio Roberto Italiani – dobbiamo gestire l'emergenza e assicurare continuità agli eventi. In questi giorni ci vedremo con il consiglio di amministrazione del Consorzio per valutare progetto e programma. Il futuro del Csss? Vedremo – conclude - sicuramente faremo e finanzieremo i Civ (centri integrati di via) ora pensiamo a questi eventi”.



“Siamo contenti perché Sarzana Doc è una manifestazione del Consorzio e nelle edizioni precedenti ha sempre dato visibilità alle aziende vinicole del territorio – sottolinea il presidente uscente Alessandro Ferrarini – è importante essere riusciti ad organizzarla. Per quanto riguarda il futuro del Consorzio – aggiunge – entro settembre si farà un'assemblea e poi si vedrà, auspico che possa proseguire la sua attività, con o senza di me”.



Sarzana Doc andrà così a riempire il weekend fra la Soffitta nella strada (qui gli ultimi aggiornamenti) e il Festival della Mente ((qui il programma)