Interazione a distanza a bambini con fragilità con "Il Mare in Rete"

Sarzana - Val di Magra - Il mare come spazio infinito dove la fantasia può galoppare via dalla malattia e dalla sofferenza. Il mare con i suoi colori e le sue mille sorprese capaci di stupire e far sorridere i bambini, tanto più se fragili perché costretti in ospedale o

comunque legati a percorsi lunghi e complessi a casa. Soprattutto in un momento come questo, reso ancora più difficile e complesso dall’emergenza epidemica che sta coinvolgendo tutti. Per questo su proposta del sindaco e assessore alla disabilità e pari opportunità Cristina Ponzanelli, la giunta sarzanese ha approvato il progetto “Il Mare in Rete”, rivolto

espressamente a bambini e adolescenti con bisogni speciali e alle loro famiglie. “La disabilità non può e non deve essere vista come limite, ma come particolarità e straordinaria ricchezza - ha affermato il sindaco Cristina Ponzanelli. - Osservare la gioia che coinvolge nell’aiutare questi bambini e ragazzi, tanto più in momenti difficili come quello che stiamo vivendo, riempie il cuore di speranza e di forza. Non potevamo che cogliere questa opportunità per Sarzana e per i nostri bambini speciali. Grazie davvero a chi si impegna per loro e a chi sa guardare il mondo con questi occhi”.



“Con questo progetto continueremo a portare il nostro servizio a tutti i bambini fragili, che vivono con particolare difficoltà la condizione attuale - ha commentato la fondatrice della onlus “Il Porto dei Piccoli” Gloria Camurati - attraverso laboratori dedicati ludico pedagogici i nostri operatori coinvolgeranno i bambini e le loro famiglie con la magia e il fascino del mare, offrendo sostegno perché nessuno sia mai solo nei momenti di difficoltà”. Il servizio sarà attivo per tutte le famiglie sarzanesi che possono richiederlo contattando direttamente l’Associazione ai numeri 3475589941 (Chiara), 3456214524 (Alice), oppure attraverso i servizi sociali di Sarzana. Il supporto ai bambini avverrà grazie a un primo contatto tra l’operatore e la famiglia, diretto o mediato attraverso l’Urp del Comune; un'analisi dei bisogni del bambino e della famiglia; la definizione di un appuntamento tramite piattaforme (come Skype) durante il quale l’operatore proporrà attività adeguate di natura artistica, ludica e didattica, andando a supportare le fragilità e le potenzialità del bambino. Nell’ambito dell'adozione di misure per il contenimento e il contrasto alla diffusione

dell'epidemia e tenuto conto di quanto i servizi sanitari e assistenziali risultino attualmente sottoposti a un notevolissimo sovraccarico, l’amministrazione Ponzanelli sceglie di non lasciare nessuno indietro e di sostenere forme di interazione a distanza con le categorie di soggetti fragili, tra i quali in particolare i bambini con bisogni speciali, che necessitano di routine e di attività specifiche da svolgere con il supporto di esperti.



La disponibilità dell'associazione “Il Porto dei Piccoli”, con la quale il Comune di Sarzana e l'Istituto Comprensivo Sarzana già a partire dallo scorso anno hanno instaurato un proficuo rapporto di collaborazione, a estendere alle famiglie residenti sul territorio di Sarzana il progetto “Il Mare in Rete” realizzato appositamente in occasione di questa emergenza Covid19, non poteva che vedere il pieno appoggio dell’amministrazione sarzanese che ha dato mandato ai dirigenti di adottare gli atti amministrativi per l’attivazione del progetto che vedrà anche l’Urp quale punto di contatto per l'adesione da parte delle famiglie e i Servizi Sociali come referente del progetto per il Comune di Sarzana.