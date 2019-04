Incontro con Gino D'Ugo e Andrea Luporini al Talent Garden

“Fotografia e Arte. Lo slittamento dell'immagine”

Sarzana - Val di Magra - Annunciato il prossimo appuntamento di Spazi Fotografici: al Talent Garden Sarzana lunedì 15 aprile alle 18.30 “Fotografia e Arte. Lo slittamento dell'immagine” con Gino D'Ugoe Andrea Luporini. L'evento, inserito nella serie “Contrasti”, sarà dedicato alle loro opere ed esperienze, al lavoro portato avanti insieme a Fourteen Artellaro, Osservatorio per l'Arte contemporanea riconosciuto a livello nazionale, e a una riflessione attorno a fotografia, arte e immagine. Gino D'Ugo è un artista che opera con la scultura, la pittura, la fotografia e la parola. Diplomatosi in Scultura presso l'Accademia delle Belle Arti di Roma, con studi in pittura presso la Sommerakademie di Salisburgo, ha partecipato sin da giovane a simposi internazionali e ottenuto riconoscimenti come il Premio scultura Filippo Albacini, il Premio Kunst und Nature, il Premio Massenzio, con pubblicazioni e interviste su testate nazionali e internazionali. Dopo la prima personale al Foyer del Teatro Furio Camillo di Roma ha esposto in contesti come il Teatro degli Artisti di Simone Carella, Mestrovic Pavillon di Zagabria (La fine del nuovo cap XIII a cura di P. Toffoluti), Ex-Fabbrica Ceramica Vaccari (#NoPlace4 a cura di U. Cavenago), Gate 26A (Modena), 16Civico (Pescara). Sul territorio collaborazioni ed esposizioni come Collettiva con Jacopo Benassi, Francesco Bruno C., Lorenzo D'Anteo presso studio Baus (La Spezia, 2007) e Piattaforma per RUN (opera site-specific) con Dino Baudone, a cura di Jaya Cozzani. Invitato nel 2016 a esporre nello spazio indipendente di Fourteen Artellaro vi presenta il lavoro Perdutamente t'amo; successivamente, in qualità di Direttore Artistico e Curatore dello spazio, delinea diverse tematiche per la programmazione annuale delle esposizioni come "Eppur si muove" e "La superficie accidentata" (in corso).Andrea Luporini è un artista che opera principalmente con la fotografia, alla quale si è interessato dopo gli studi universitari utilizzando la macchina del padre. Dopo gli inizi da fotoamatore ha cominciato a collaborare con il circolo ARCI Btomic di La Spezia in cui, grazie alla quotidiana osservazione della vita degli artisti che lo frequentavano, ha potuto elaborare l'apparato etico e teorico che ancora oggi accompagna il suo percorso. Nel suo lavoro ricorrono i concetti spaziali appresi durante il corso di Geografia del professor Franco Farinelli all'Università di Bologna che si manifestano in un approccio alla fotografia vicino all'antropologia culturale sia nel caso della ricerca documentale che introspettiva. Ha frequentato il Master di Alta Formazione sull'Immagine Contemporanea di Fondazione Fotografia Modena, che oggi conserva nella sua collezione permanente la serie A misura di braccio (nel 2016 premiata). Con pubblicazioni e riconoscimenti ha realizzato mostre in importanti contesti: fra le più recenti segnaliamo almeno Today, Tomorrow and the Day After Tomorrow presso Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino) e OMal MACRO (Roma). Attivo a partire dallo spezzino collabora con diversi artisti e affianca Gino D'Ugo nella programmazione di Fourteen Artellaro. L'evento, aperto a tutti e gratuito, è pensato per conoscere il loro lavoro, quello che insieme producono e realizzano – nel territorio e fuori dal territorio -, come Fotografia e Arte possono dialogare e dialogano. Dove iniziano e finiscono le immagini oggi, cosa significano. Maggiori informazioni su @spazifotografici (Instagram e Facebook).