Incontri letterari, a Vezzano "Un libro, una piazza"

Sarzana - Val di Magra - La I edizione della rassegna “Un libro, una piazza” vede protagonisti i libri, presentati nella stupenda cornice di diverse piazze del borgo di Vezzano Ligure, creando un dialogo ideale tra luoghi e parole. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 18 luglio alle 21,15 in piazza Giorgio e Silvano Benettini. Marco Buticchi presenterà il suo libro "Il segreto del Faraone Nero" con Patrizia Fiaschi come moderatrice. L’assessore alla Cultura Ilenia Orlandi ha espresso il desiderio di dedicare al libro l’inizio del suo percorso progettuale: “Il primo progetto come assessore riguarda i libri, in quanto ritengo che la lettura sia essenziale per la diffusione della cultura e costituisca fonte principale di arricchimento non solo culturale ma anche etico e sociale. La scelta dei luoghi è dettata dall'intenzione di associare cultura e paesaggio, in modo che i libri possano aprire le loro pagine agli angoli caratteristici del nostro paese”.