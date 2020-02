Incontri in biblioteca a Ponzano Magra tra romanzi al femminile, libri gialli e disfide di scacchi

Sarzana - Val di Magra - Sono tre gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni alla Biblioteca Civica C. Arzelà in via Vaccari a Ponzano Magra. Si comincia venerdì 14 febbraio alle 17.30 con la presentazione di “Racconti di sale e di nebbia – Dodici racconti al femminile” edizioni Il Seme Bianco, libro di esordio della spezzina Patrizia Fiaschi, docente di lingua italiana e promotrice culturale. Una raccolta di 12 racconti inediti che seguono il ritmo dei mesi e delle stagioni, attraversando luoghi e città italiani ed europei cari all’autrice. Paola Notari, l’io narrante, è l’emblema di una donna del nostro tempo che si trova ad affrontare nell’arco di un carosello di vite parallele momenti ed esperienze diversamente significativi. L’incontro si inserisce nell’iniziativa “Resistenza Letteraria” a cura della Biblioteca di Ponzano.



Da lunedì 17 febbraio l’appuntamento è invece con il Laboratorio di scacchi per adulti, a ingresso libero e gratuito, tenuto dalle 18.00 alle 19.00 da Rita Gramignani sempre nei locali della Biblioteca Civica (per informazioni e iscrizioni: 360 795670).



Infine martedì 18 febbraio torna il “Club del giallo” che questa volta vedrà protagonista alle 17.30 due opere del giallista Pierfrancesco Poggi: “La banda di tamburello” e “L’assassinio dell’ingegner Adone” entrambi editi da Solferino. All’incontro, a cura del “Circolo LAAV - Lettori Ad Alta Voce della Spezia”, sarà presente anche l’autore nonché drammaturgo, attore e cantautore premiato con la Targa Piero Ciampi per la miglior produzione inedita nel 1987 e Nastro d’argento come miglior attore non protagonista per “La Cena”, film del 1999.



Per info generali:

Biblioteca Civica - 0187 699041