Incontri con l'autore, tocca Melania Soriani

Sarzana - Val di Magra - Proseguono le interviste agli autori in diretta Facebook sulla pagina del comune di Arcola. Penultimo appuntamento mercoledi 1 luglio alle 21 con Melania Soriani e il suo romanzo «In viaggio con Amir storia di un sogno» per Leucotea edizioni. Amir ha dieci anni ed è rimasto solo nella grande città di Tartus, dove la guerra ha distrutto quasi tutto. Coraggioso e audace, decide di mettersi in viaggio per cercare la sua mamma, partita per l’Austria prima che il conflitto si aggravasse. Così, nascosto nella stiva di una nave italiana, la Fortuna, fa conoscenza con un insolito e buffo personaggio e inizia la sua avventura che, tra pericoli e peripezie, sarà costellata d’incontri inaspettati e lo porterà molto lontano da casa. Il romanzo ha ricevuto la menzione speciale al III Festival Internazionale Rive Gauche di Firenze, anno 2016 ed è stato tra i finalisti del premio Bancarellino anno 2019.