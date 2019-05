In proiezione all'Italia il film palestinese "Sarah e Saleem"

Sarzana - Val di Magra - Arriva anche a Sarzana il pluripremiato film palestinese Sarah e Saleem – Là dove nulla è possibile” uscito nei giorni scorsi e in proiezione da oggi e fino al 20 maggio al Cinema Italia.



La storia è ambientata a Gerusalemme e racconta di una relazione illecita nata tra il palestinese Saleem e Sarah, israeliana: in un contesto sociale dominato dalle tensioni un affare totalmente privato assume accidentalmente e repentinamente le dimensioni di una questione di stato.

Il film ci svela pian piano in un crescendo costante come in realtà le vere protagoniste di questa vicenda siano le donne, Sarah e Bisan, la moglie di Saleem: solo grazie al loro coraggio, alla loro forza dirompente nel voler affermare sé stesse, i propri sentimenti e propri valori, sfidando le forze politiche dominanti e l'opinione di tutti, si potrà giungere ad una soluzione di pace.