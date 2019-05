In piazza De Andrè due giorni di letture e musica con "Palco Parlante"

Sarzana - Val di Magra - Domani, venerdì 17 e sabato 18, in piazza De André si terrà il secondo appuntamento con la manifestazione “Palco Parlante” promossa dall'amministrazione comunale con il supporto di Carmen Bertacchi. Un'occasione per far tornare protagonista via Landinelli con un'iniziativa che vedrà protagonisti giovani e meno giovani chiamati a riscoprire il contatto con il libro e con la carta. Cittadini, commercianti, allievi di scuole di recitazione, turisti e quanti lo vorranno saranno chiamati alla lettura di testi classici e moderni per poi elaborare una loro personalissima riflessione: una maratona letteraria dove non mancherà la musica dal vivo che sarà protagonista nella seconda parte

della serata.

Il programma, come detto, prevede l'alternanza su palco De André di diverse figure coordinate dalla professoressa Marzia Minutelli e da Carmen Bertacchi. I testi sono i grandi classici: Odissea, Eneide, Petrarca, Dante, Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Tomasi di Lampedusa, Gozzano, Montale, Saba, Duras, Merini, Khalo, Pellegri, Sereni, Ettore Luigi Serra, Boccaccio. Nelle giornate di lettura pubblica e musica, un ruolo importante verrà svolto anche dai punti di ristoro di via Landinelli che con le loro proposte contribuiranno a trasformare la via in piacevole e fruibile spazio per la cultura. Sarà presente anche Radio Rogna che ha sede in via dei Giardini e che trasmetterà in diretta oltre a registrare interviste a musicisti, lettori e pubblico. Oltre ai gruppi musicali provenienti dalla Toscana e dalla Liguria sono state coinvolte le tre Accademie Musicali cittadine.



Domani sul palco saliranno i Garagezz mentre sabato spazio ai Laboratori dell'Accademia Bianchi.