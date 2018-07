In migliaia per la Notte Bianca di Sarzana

Festa del 21 luglio con il centro gremito fra musica, spettacoli e il ricordo di Gironda. Italiani: "Grazie a tutti".

Sarzana - Val di Magra - E' andata probabilmente anche oltre ogni più rosea aspettativa la Notte Bianca di Sarzana, in un 21 luglio nel quale ormai da quattro anni si ricorda e si festeggia anche la “nascita” della città. Un evento che poteva essere condizionato dall'ondata di maltempo del pomeriggio e che partiva con qualche incognita legata ai tempi stretti per la sua organizzazione visto lo stallo dovuto alle elezioni.



Tutto invece ha funzionato nel migliore dei modi con le tantissime persone che hanno affollato strade e piazze del centro storico per la gioia di attività e negozi, rimasti aperti per l'occasione. Una serata scandita dai tanti generi musicali che hanno contraddistinto ognuna delle zone opportunamente colorata con un richiamo a Paolo Emilio Gironda al quale è stata dedicata tutta la giornata iniziata con l'apertura al pubblico della mostra a palazzo Picedi Benettini ma che ha ispirato anche addobbi e installazioni, come nel caso della “Girondaria” di Reg Concept Store, vera e propria attrazione di via Mazzini che ha fatto da sfondo a decine di foto ricordo.

“Ieri sera la città era bellissima – ha commentato questa mattina l'assessore al commercio Roberto Italiani – voglio ringraziare tutti per la magnifica organizzazione e per la qualità dell'offerta artistica. Un grazie particolare alle forze dell'ordine – ha aggiunto – alla Protezione civile e all'associazione degli Alpini che anno permesso lo svolgimento della festa in serenità e sicurezza”.



Un “ringraziamento speciale” è stato invece rivolto dai commercianti che hanno organizzato la Notte Bianca, al sindaco Ponzanelli, allo stesso Italiani, a Serena Zebra e a tutta l'amministrazione comunale “Ma anche – si legge nel post pubblicato su Facebook – a tutti gli organizzatori, ai commercianti, ai residenti, ai sarzanesi, a Valentina Ciavolino e Valentina Giovando, agli artisti, ai tecnici, a protezione civile e forze dell'ordine, ai partecipanti e soprattutto a Paolo Emilio Gironda”.

“La Notte Bianca non ha mai avuto così tanti colori – è stato infine il commento di Ponzanelli – Sarzana è viva”.