In memoria di Giuliano Tiberi una serata in rock per le donne

Sarzana - Val di Magra - Cna La Spezia e il comitato Cna Impresa Donna organizzano una serata dedicata alla musica e alla beneficenza in ricordo di Giuliano Tiberi. “Sarzana Rock per le Donne” si svolgerà sabato 7 marzo alle 21 al Teatro degli Impavidi di Sarzana - verificato il non prolungarsi delle misure di prevenzione per il Coronavirus disposte dall'ordinanza regionale. Sul palco si esibiranno: Broken Toy, Safari, Fabio Gianardi, Antonio Lombardi, Andrea Giannoni e Radio Days. Il costo del biglietto per la serata è di 10 euro e il ricavato sarà devoluto in borse di studio all’Associazione “Amici della Musica di Sarzana”. I biglietti sono acquistabili presso il Teatro o al numero 0187 598080.



Lo spettacolo è dedicato al ricordo con affetto di Giuliano Tiberi, storico associato Cna, grande protagonista dell’imprenditoria e del commercio sarzanese. Tiberi con il suo animo garbato, gentile e sempre disponibile è stato uno dei primi commercianti a capire l’importanza del saper costruire un rapporto di fiducia con il cliente, puntando sulla qualità e la competenza. La sua attività è negli anni diventata un punto di riferimento nel campo della tecnologia e della musica, ben oltre i confini della provincia spezzina, proponendo le ultime novità e garantendo assistenza ai prodotti. Alla sua memoria, ricordando le sue passioni e i suoi interessi, è dedicato questo evento.