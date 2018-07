In Cittadella concerto benefico dei Beatbox per la Pubblica assistenza

Sarzana - Val di Magra - Dalle 21.30 nella splendida cornice della Fortezza Firmafede di Sarzana, Davide Damiani presenta la 12° edizione di Una Voce per Enrico sul palco i The Beatbox: A Tribute to the Beatles.



Una serata di musica e solidarietà. A Sarzana Venerdì 27 Luglio la 12 esima edizione di “Una voce per Enrico”, l’evento che mescola spettacolo e beneficenza per raccogliere fondi destinati alle associazioni di volontariato che operano sul territorio.



La Onlus Enrico Tonelli per la prima volta sbarca a Sarzana alla Fortezza Firmafede e porta quest’anno sul palco i The BeatBox, la tribute band dei Beatles più famosa d’Italia che si esibirà in concerto, attingendo al meglio del repertorio del quartetto di Liverpool.



Strumentazione identica a quella usata dai Beatles, vestiti confezionati dalla stessa sartoria che li creò per la tournèe americana dei Fab Four, i BeatBox sono famosi per far rivivere il fascino evergreen della band inglese. I quattro musicisti che danno vita a questo straordinario revival sono Alfio Vitanza, Mauro Sposito, Riccardo Bagnoli e Guido Cinelli, che hanno trascorsi di tutto rispetto e collaborazioni con i grandi nomi del pop italiano. Il loro show attraversa i ricordi di più generazioni, con esecuzioni dei pezzi dei Beatles fedelissime a quelle originali.



INGRESSO GRATUITO



Il ricavato della kermesse sarà interamente devoluto alla Pubblica Assistenza LUNI.

Dalle 21.30 venerdì 27 Luglio - Fortezza Firmafede

Info: https://www.facebook.com/events/2132466066782354/