Impavidi, stage dedicato a Fellini con il Balletto di Siena

Sarzana - Val di Magra - In occasione dei cento anni dalla nascita di Federico Fellini, il Balletto di Siena prende ispirazione dal magico, onirico mondo del regista riminese, rendendo omaggio alla sua cinematografia e celebrandone il genio creativo.

Nello spazio di un sogno, come recita Shakespeare, il pubblico potrà attraversare tutta l'opera di Fellini, collocata fuori dagli stereotipi, e sarà trasportato nel mondo esotico, incantato e disincantato, carnale e spirituale del grande cineasta riminese e con le suggestioni delle musiche indimenticabili di Nino Rota, di Nicola Piovani e di Max Richter.

Un balletto che celebra in maniera creativa il made in Italy novecentesco che il mondo odierno ricorda con nostalgia. Federico Fellini nel suo cinema usa un linguaggio neorealista che introduce le persone più comuni nel mondo dell’arte visiva e cinematografica. Con la stessa umanità, in questa coreografia che ripercorre i più celebri titoli felliniani, da La dolce vita ad Amarcord, il Balletto di Siena unisce un linguaggio corporeo ed istintivo ad un fascino assolutamente contemporaneo.



A far da filo conduttore al racconto, i personaggi principali de La Strada, nei quali Giulietta Masina, moglie e musa del regista riminese, affermò di rivedere la vita di Fellini: Gelsomina, la giovinezza; il Matto e l’imperterrita volontà di intrattenere e divertire, infine Zampanò, versione cinematografica di un Fellini adulto. Ma fra le atmosfere de La Strada, fanno capolino altri grandi film felliniani, da Amarcord a I Vitelloni fino all’iconico La dolce vita. La marcia di 8 e 1/2 non può mancare in questo viaggio nell’immaginario di uno dei più acclamati registi italiani di sempre.



Oltre ai danzatori della compagnia lo spettacolo vedrà in scena - come figuranti - i giovani allievi di danza del territorio selezionati attraverso lo Stage che si svolgerà il 7 febbraio presso il Teatro degli Impavidi (Stage danza con Marco Batti)



