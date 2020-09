Impavidi più che mai, il teatro non si ferma e lancia la sua stagione

Sarzana - Val di Magra - “Il teatro è un luogo sicuro nel quale si può venire a godere di un momento di socialità e cultura”. Questo l'appello lanciato questa mattina da Andrea Cerri e l'Associazione Gli Scarti nella presentazione della nuova stagione (la terza consecutiva) degli Impavidi di Sarzana che prenderà il via il 16 e 17 ottobre con le “Barzellette” di Ascanio Celestini.

“Le incertezze saranno molte anche nei prossimi mesi – ha sottolineato il direttore artistico – ma abbiamo scelto insieme di dare un segnale alla città non rassegnandoci alla difficile situazione e non rinunciando anche all'aspetto sociale che la cultura può offrire in questo momento delicato. È stato fondamentale avere un'amministrazione che ha risposto con entusiasmo al nostro input e un pubblico affezionato che è già pronto a tornare al proprio posto. Ringraziamo anche le compagnie e le produzioni coinvolte che ci hanno seguito in questo progetto”.



“Siamo qui a raccontare il coraggio di Sarzana e degli Scarti con orgoglio ed emozione – ha aggiunto il sindaco Cristina Ponzanelli – abbiamo trovato la forza di andare avanti perché la cultura non è un vezzo ma un salvagente per continuare a guardare al futuro e trainare tutta la città”.

L'emergenza Covid e la necessità di attenersi a tutte le norme avranno ovviamente un impatto non da poco su un cartellone che inizialmente conterà su quattro spettacoli con due serate ciascuno, questo per permettere a più persone di vedere gli attori in scena dato che la capienza sarà ridotta ad un terzo. Dai 380 posti totali si passerà infatti ad un numero compreso fra 120 e 150 per garantire il distanziamento fra gli spettatori mentre all'ingresso saranno osservate le procedure ormai consuete come la misurazione della temperatura e la registrazione per il tracciamento. “Tutto sarà fatto in massima sicurezza e nel rispetto delle norme – ha concluso Cerri – ogni spettatore dovrà sentirsi in un luogo sicuro, sia durante gli spettacoli che negli altri momenti in cui il teatro sarà aperto”.



La stagione come detto partirà venerdì 16 e sabato 17 ottobre con l’attore, scrittore e regista Ascanio Celestini e il suo "Barzellette", e continuerà giovedì 5 e venerdì 6 novembre con la dissacrante Antonella Questa in scena con "Svergognata". Mercoledì 25 e giovedì 26 novembre - in collaborazione con Fuori Luogo, percorsi teatrali nel presente, la rassegna di teatro contemporaneo attiva da ben 10 anni a Spezia - grande attesa per "Romeo e Giulietta, una canzone d’amore", la nuovissima produzione dei Babilonia Teatri assieme a due icone del teatro italiano come Paola Gassman e Ugo Pagliai. A chiudere questo "primo tempo" giovedì 10 e venerdì 11 dicembre non poteva che essere "Le allegri comari di Windsor" (produzione Atir – Teatro di ringhiera, Milano) di William Shakespeare, adattamento di Edoardo Erba con la regia di Serena Sinigaglia.



Modalità di acquisto e scelta dei posti e dei turni

In questa prima parte di stagione, per rispettare il distanziamento, non si potrà garantire a tutti gli abbonati gli stessi posti della stagione passata.

Verrà data precedenza ai sostenitori della campagna #iorinuncioalrimborso, che potranno scegliere il loro posto e il loro turno nei giorni martedì 29 e mercoledì 30 settembre (dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00) o telefonicamente negli stessi giorni e orari.

Sarà poi il turno degli abbonati 2019/2020 che potranno confermare l’abbonamento e scegliere il proprio turno e il posto usufruendo del voucher da giovedì 1 a sabato 3 ottobre (dalle ore 9.30 alle 12.30).



I nuovi abbonati potranno acquistare gli abbonamenti da martedì 6 a venerdì 9 ottobre tutte le mattine dalle ore 9.30 alle 12.30

I biglietti singoli saranno infine disponibili dal 13 ottobre con apertura della biglietteria dal martedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 o su vivaticket.it o attraverso prenotazione telefonica al 3464026006



I biglietti e gli abbonamenti saranno acquistabili anche presso lo IAT di Sarzana negli orari di apertura a partire dal 6 ottobre



Info sui corsi e laboratori per bambini e adolescenti: Angela 3202975562



L’abbonamento ai 4 spettacoli avrà uno speciale costo di 90 euro (tante le riduzioni previste): La campagna abbonamenti si aprirà martedì 29 settembre.

Abbonamento a 4 spettacoli

Classe 1: intero 90€ ridotto 84€

Classe 2: intero 80€ ridotto 74€

Classe 3 : intero 70€ ridotto 60€

Riduzioni per over 65 e under 18 e convenzionati



I prezzi dei singoli spettacoli vanno da 34€ a 14€

Campagna abbonamenti (dal 29 settembre al 9 ottobre)

Biglietti singoli disponibili dal 13 ottobre (ma prenotabili dal 29 settembre senza assegnazione di posto)